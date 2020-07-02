Країни жертв катастрофи літака МАУ об'єдналися в питанні виплати компенсацій

Країни жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном. Меморандум був підписаний представниками України, Канади, Афганістану, Великобританії та Швеції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.

Він зазначив, що дана ініціатива належала Україні.

"Україна буде голосом цієї групи. Документ визначає нашу державу спікером, що означає, що саме Україна від імені групи буде вести переговори з Іраном... Іран нестиме всю відповідальність і заплатить за те, що він зробив. Справедливість восторжествує, скільки б часу це не зайняло", - повідомив Кулеба.

Зазначимо, український літак компанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. Пасажирський літак був уражений під час вильоту з Тегерана. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Жертвами стали громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії.

Раніше повідомлялося, що уряд Ірану висловило готовність виплатити компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака МАУ, при цьому поки сума не називається.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран направив до Франції "чорні ящики" збитого літака авіакомпанії МАУ.