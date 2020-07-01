Канада допоможе у розшифровці "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Фото: катастрофа літака МАУ (РБК-Україна)

Розшифровка чорних скриньок" літака МАУ розпочнеться 20 липня

Канада відправить у Францію власних експертів, які приєднаються до розшифровки бортових самописців збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". Розшифровка "чорних ящиків" розпочнеться 20 липня.

Про це повідомило Управління з безпеки транспорту Канади.

При цьому наголошується, що дослідження "чорних ящиків" триватиме тиждень.

"Управління з безпеки транспорту було запрошено до участі в розшифровці інформації з самописців, і ми надішлемо команду слідчих, які спеціалізуються на розшифровці і аналізі "чорних ящиків" літаків", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, український літак компанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. Пасажирський літак був уражений двома ракетами під час вильоту з Тегерана. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Нагадаємо, Іран направив до Франції "чорні ящики" збитого літака авіакомпанії МАУ.

Крім того, терміни завершення справи про катастрофу літака МАУ назвали в МЗС України.

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Автор: РБК-Україна