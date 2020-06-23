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Іран готовий виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 09:56
Іран готовий виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Найближчим часом Іран передасть "чорні ящики" літака у Францію

Уряд Ірану висловив готовність виплатити компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Також Іран в найближчі дні передасть "чорні ящики" літака у Францію.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану.

Наголошується, що дане питання було обговорено главами МЗС Ірану і Канади Мохаммадом Джавадом Зарифом і Франсуа-Філіпом Шампанем.

"Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання в порядку виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих в результаті трагічного інциденту, а також для виплати компенсації за український лайнер", - йдеться в повідомленні.

При цьому Зариф заявив, що Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів.

За його словами, найближчим часом будуть відправлені бортові самописці літака МАУ у Францію для аналізу. При цьому затримка з відправленням "чорних ящиків" пов'язана з пандемією коронавірусу і припиненням міжнародних польотів.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився в січні цього року під час вильоту з аеропорту Тегерана. Попередньо, борт був збитий двома іранськими ракетами. На момент катастрофи в літаку знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі загинули.

Спочатку Іран пропонував сім'ям українців, загиблих у катастрофі за 80 тисяч доларів, проте Україна вважає цю суму недостатньою.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з Іраном у справі про катастрофу літака МАУ.

Також повідомлялося, що Україна готова звернутися до Міжнародного суду у разі не виконання своїх обіцянок Іраном.

При цьому у МЗС України повідомили, що на виплати компенсацій можна розраховувати на раніше ніж через 1-2 роки.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаКомпенсацияІран
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