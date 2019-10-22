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Курди заявили про повне виведення військ з "безпечної зони" в Сирії

Новини » В світі    22.10.2019 - 21:01
Курди заявили про повне виведення військ з "безпечної зони" в Сирії
Ілюстративне фото (ABC News)

Згідно з підписаною угодою між США і Туреччиною, курди повинні покинути північно-східний регіон Сирії 22 жовтня до 21:00

Курдські сили повідомили США про повну виведення військ з північно-східній частині Сирії, де Туреччина планує створити "безпечну зону". Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що відповідний лист командир курдських сил Мазлум Кобани направив віце-президенту США Майкла Пенс.

"Ми повністю виконали умови припинення вогню і вивели всіх наших бійців і сили безпеки із зони військової операції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня в 21:00 за київським часом закінчує діяти перемир'я в Сирії, яке було підписано в минулий четвер між США і Туреччиною. За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, він готовий відновити військові дії в Сирії, якщо перемир'я на півночі Сирії буде порушено.

У США підтвердили, що в разі, якщо перемир'я буде збережено і далі, будуть скасовані санкції проти Туреччини. Також у США очікують, що Туреччина в найближчі години завершить свою військову операцію в Сирії.

Також повідомлялося, що 22 жовтня Росія з Туреччиною підписали меморандум щодо Сирії. Згідно з документом військові обох країн будуть проводити спільне патрулювання у "безпечній зоні" в Сирії.

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