ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міноборони Туреччини заявило про припинення військової операції в Сирії

Новини » Політика    23.10.2019 - 04:22
Міноборони Туреччини заявило про припинення військової операції в Сирії
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку ыз завершенням виведення курдських бойовиків із "безпечної зони" наразі немає необхідності у ще одній військовій операції в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції", - йдеться в заяві міністерства.

Агентство відзначає, що військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено.

Сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їхню зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої у вівторок між президентами Росії Володимиром Путіним і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, раніше курдські сили повідомили Сполученим Штатам про повне виведення військ із північно-східної частини Сирії, де Туреччина планує створити "безпечну зону" - відповідний лист командир курдських сил Мазлум Кобані надіслав віце-президентові США Майклові Пенсу.

У США перевіряють інформацію про військових злочинах Туреччини в Сирії Росія і Туреччина підписали меморандум щодо Сирії
Новини України ТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся