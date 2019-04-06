У РФ провели слідчі дії стосовно ще чотирьох моряків

Одному з моряків провели психолого-психіатричну експертизу
У четвер і п'ятницю відбулися слідчі дії стосовно ще чотирьох військовополонених українців моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова в Facebook.
Так, були проведены слідчі дії стосовно Віктора Беспальченка, Сергія Попова, Андрія Шевченка та Андрія Драча.
Адвокат повідомив, що в четвер слідство повинно було ознайомити Беспальченка з постановами про призначення технічної експертизи артилерії катерів "Бердянськ" і "Нікополь". Коли його адвокат прибула в СУ ФСБ, з'ясувалося, що моряка відвезли для проведення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи в інститут Сербського.
"Таким чином, слідство не повідомила належним чином адвоката про зміну дати проведення слідчих дій", - зазначає Полозов.
Крім того, військовополонених Сергія Попова, Андрія Шевченка та Андрія Драча наслідок ознайомив з постановами про призначення технічної експертизи артилерії МБАК "Нікополь" і "Бердянськ".
Нагадаємо, 29 березня моряків Володимира Терещенка, Сергія Цыбизова, Андрія Опрыско ознайомили з постановами про призначення нової технічної експертизи працездатності артилерійських установок МБАК "Нікополь" і МБАК "Бердянськ".
Крім того, 26 березня військовополонених Гриценко, Драча, Зінченко і Власюка вивозили для проходження психолого-психіатричної експертизи.