Країни Євросоюзу відновлюють імпорт нафти з Венесуели, США скасовують проти неї санкції

Танкер з венесуельською нафтою об'ємом 650 тисяч барелів, зафрахтований італійською компанією Eni, незабаром відправиться з Південної Америки до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У травні Державний департамент США направив італійській енергетичній компанії Eni і іспанській Repsol листи, що дозволяють їм відновити операції з венесуельською нафтою в якості способу погашення невиплаченого боргу і дивідендів на мільярди доларів.

Другий танкер, зафрахтований Eni, найближчим часом вирушить до Венесуели і, як очікується, завантажить 2 мільйони барелів розведеної сирої нафти і доставить її до Європи. Очікується, що цей вантаж буде розділений між Eni та іспанською Repsol.

Також повідомлялося, що вчора Міністерство фінансів США виключило колишнього національного скарбника Венесуели і племінника першої леді країни зі свого санкційного списку венесуельських чиновників.