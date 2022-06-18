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Країни Євросоюзу відновлюють імпорт нафти з Венесуели, США скасовують проти неї санкції

Країни Євросоюзу відновлюють імпорт нафти з Венесуели (Фото: facebook.com/Eni)
Автор: Константин Широкун

Танкер з венесуельською нафтою об'ємом 650 тисяч барелів, зафрахтований італійською компанією Eni, незабаром відправиться з Південної Америки до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У травні Державний департамент США направив італійській енергетичній компанії Eni і іспанській Repsol листи, що дозволяють їм відновити операції з венесуельською нафтою в якості способу погашення невиплаченого боргу і дивідендів на мільярди доларів.

Другий танкер, зафрахтований Eni, найближчим часом вирушить до Венесуели і, як очікується, завантажить 2 мільйони барелів розведеної сирої нафти і доставить її до Європи. Очікується, що цей вантаж буде розділений між Eni та іспанською Repsol.

Також повідомлялося, що вчора Міністерство фінансів США виключило колишнього національного скарбника Венесуели і племінника першої леді країни зі свого санкційного списку венесуельських чиновників.

Раніше повідомлялося, що Норвегія вводить ембарго на російську нафту. Уряд країни також забороняє імпорт нафтопродуктів з Росії. До цього у Росії заговорили про нищівний вплив нафтового ембарго на економіку країни і ослабленні рубля.

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