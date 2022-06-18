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Страны Евросоюза возобновляют импорт нефти из Венесуэлы, США отменяют против нее санкции

Страны Евросоюза возобновляют импорт нефти из Венесуэлы (Фото: facebook.com/Eni)
Автор: Константин Широкун

Танкер с венесуэльской нефтью объемом 650 тысяч баррелей, зафрахтованный итальянской компанией Eni, вскоре отправится из Южной Америки в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В мае Государственный департамент США направил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol письма, разрешающие им возобновить операции с венесуэльской нефтью в качестве способа погашения невыплаченного долга и дивидендов на миллиарды долларов.

Второй танкер, зафрахтованный Eni, в скором времени направится в Венесуэлу и, как ожидается, загрузит 2 миллиона баррелей разбавленной сырой нефти и доставит ее в Европу. Ожидается, что этот груз будет разделен между Eni и испанской Repsol.

Также сообщалось, что вчера Министерство финансов США исключило бывшего национального казначея Венесуэлы и племянника первой леди страны из своего санкционного списка венесуэльских чиновников.

Ранее сообщалось, что Норвегия вводит эмбарго на российскую нефть. Правительство страны также запрещает импорт нефтепродуктов из России. До этого в России заговорили о сокрушительном влиянии нефтяного эмбарго на экономику страны и ослаблении рубля.

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ВенесуэлаНефтьСанкции против России