Страны Евросоюза возобновляют импорт нефти из Венесуэлы, США отменяют против нее санкции

Танкер с венесуэльской нефтью объемом 650 тысяч баррелей, зафрахтованный итальянской компанией Eni, вскоре отправится из Южной Америки в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В мае Государственный департамент США направил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol письма, разрешающие им возобновить операции с венесуэльской нефтью в качестве способа погашения невыплаченного долга и дивидендов на миллиарды долларов.

Второй танкер, зафрахтованный Eni, в скором времени направится в Венесуэлу и, как ожидается, загрузит 2 миллиона баррелей разбавленной сырой нефти и доставит ее в Европу. Ожидается, что этот груз будет разделен между Eni и испанской Repsol.

Также сообщалось, что вчера Министерство финансов США исключило бывшего национального казначея Венесуэлы и племянника первой леди страны из своего санкционного списка венесуэльских чиновников.