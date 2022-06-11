У Москві вперше заговорили про серйозні наслідки від нафтового ембарго
У Центробанку РФ визнали нищівний вплив нафтового ембарго на ослаблення рубля та підвищення рівня інфляції у країні.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявила голова російського відомства Ельвіра Набіулліна.
За її словами, в умовах падіння рівня експорту нафти з Росії через стиснення торгового балансу та послаблення рубля виникне проінфляційний тиск.
"Багато чого залежить від того, які обсяги нафти вдасться перенаправити на інші ринки, а також від того, якою мірою зниження обсягів компенсується ціною. Це, у свою чергу, визначатиметься розшивкою інфраструктурних, логістичних проблем та попитом на нових ринках", - заявила Набіулліна.
Варто зауважити, що такі заяви від офіційних представників влади РФ прозвучали вперше з моменту затвердження нафтового ембарго.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що голови держав та урядів ЄС погодили запровадження ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.
Також ми писали, що, за даними Держдепу США, Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше ніж до початку повномасштабної війни проти України.
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