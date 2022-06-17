Норвегія заборонила імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії

Норвегія вводить ембарго на російську нафту. Уряд країни також забороняє імпорт нафтопродуктів з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Норвегії.

Ембарго на російську нафту вводять в рамках шостого пакета санкцій ЄС.

"Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на уряд країни і еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з Росії до Норвегії", - заявила глава МЗС Аннікен Хюітфельдт.

При цьому Норвегія визначила перехідні періоди. Так, з 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року - для нафтопродуктів.

У МЗС Норвегії підкреслили, що введені санкції націлені обмежити здатність Росії фінансувати війну в Україні і спрямовані проти основних прихильників кремлівського режиму.

