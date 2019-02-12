Країни ЄС втомилися від російсько-українського конфлікту, - Моравєцький

На думку Моравєцкого, Путін прагне скасування санкцій ЄС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слабость европейского ответа на недавнюю агрессию России в Азовском море объясняется тем, что часть стран Европейского союза устала от этого конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По мнению Моравецкого, президент РФ Владимир Путин добивается отмены европейских санкций, не прекращая агрессию на Донбассе и не отказываясь от аннексированного Крыма.

"Это именно то, чего хочет Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны устали от российско-украинских проблем и отвернулись от них. Его цель - отмена западных санкций против России и одновременно сохранение статуса-кво в Крыму и на Донбассе. В Азовском море Россия испытывает терпение ЕС. Но мягкую, лишенную решительности реакцию Европы на этот инцидент можно толковать также началом строительства российского газопровода Nord Stream 2", - отметил Моравецкий.

Он также подчеркнул, что расположена географически близко Польша хорошо понимает ситуацию украинцев и хочет, чтобы Украина была как можно более независимой от России.

Ранее Моравєцький на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразил убеждение, что план строительства газопровода "Северный поток-2" угрожает стабильности в Восточной Европе.

До этого польский президент Анджей Дуда назвал "Северный поток-2" опасностью для Украины и Словакии.