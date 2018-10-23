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Дуда назвав "Північний потік-2" небезпекою для України та Словаччини

Новини » Політика    23.10.2018 - 06:25
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Польський президент вважає новий газопровід суто політичним і стратегічним проектом Росії

Газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) є політичним проектом, який становить небезпеку для України та Словаччини, і Варшава докладатиме зусиль, щоб запобігти його запуску. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Polskie Radio, передає РБК-Україна.

Зі слів Дуди, позиції Польщі та України і Словаччини щодо "Північного потоку-2" збігається.

"Північний потік-2" - це інвестиція, яка не має нічого спільного з економічним розрахунком. Це політичне та стратегічне завдання, яке втілює Росія", - підкреслив польський президент.

Він додав, що новий російський газопровід міг би становити небезпеку й для Польщі, якщо б не запобіжні заходи, які вона реалізує.

"Той факт, що Європейський союз не завадив цим інвестиціям, показує, що європейські справи йдуть у неправильному напрямку", - зазначив Дуда.

Нагадаємо, у місії США в Європейському союзі вважають, що "Північний потік-2"  підриває стабільність в Європі, у тому числі її енергетичну безпеку, "надаючи Росії ще один інструмент політичного стримування європейських країн, особливо України".

Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що поставки газу в країни Європи газопроводом "Північний потік-2" можуть початися з 1 січня 2020 року.

 

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