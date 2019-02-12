Країни ЄС втомилися від російсько-українського конфлікту, - Моравєцький

Фото: Матеуш Моравєцький (flickr.com premierrp)

На думку Моравєцкого, Путін прагне скасування санкцій ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що слабкість європейської відповіді на нещодавню агресію Росії в Азовському морі пояснюється тим, що частина країн Європейського союзу втомилася від цього конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

На думку Моравєцкого, президент РФ Володимир Путін домагається скасування європейських санкцій, не припиняючи агресію на Донбасі та не відмовляючись від анексованого Криму.

"Це саме те, чого хоче Володимир Путін: він хоче, аби європейські країни втомилися від російсько-українських проблем та відвернулися від них. Його мета - скасування західних санкцій проти Росії і водночас збереження статусу-кво в Криму та на Донбасі. В Азовському морі Росія випробовує терпець ЄС. Але м’яку, позбавлену рішучості реакцію Європи на цей інцидент можна тлумачити також початком будівництва російського газопроводу Nord Stream 2", - зазначив Моравєцкий.

Він також наголосив, що розташована географічно близько Польща добре розуміє ситуацію українців та хоче, щоб Україна була якнайбільш незалежною від Росії.

Раніше Моравєцький на Всесвітньому економічному форумі у Давосі висловив переконання, що план будівництва газогону "Північний потік-2" загрожує стабільності в Східній Європі.

До цього польський президент Анджей Дуда назвав "Північний потік-2"небезпекою для України і Словаччини.