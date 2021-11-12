ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Країни ЄС в понеділок можуть схвалити нові санкції проти Білорусі, - журналіст

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 15:41
Країни ЄС в понеділок можуть схвалити нові санкції проти Білорусі, - журналіст Фото: глави МЗС країн ЄС схвалять нові санкції проти Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу під час своєї зустрічі 15 листопада можуть розглянути нові санкції проти Білорусі. Очікується, що вони схвалять затверджений європейськими послами пакет обмежень проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

Таку інформацію журналісту надав високопоставлений чиновник Євросоюзу.

"Міністри закордонних справ ЄС приймуть новий пакет санкцій проти осіб та компаній з Білорусі, коли зустрінуться 15 листопада. Це критерії, яким посли ЄС дали зелене світло 10 листопада", - розповів журналіст.

Очікується, що до нового пакету європейських санкцій потраплять білоруські чиновники та організації, які причетні до створення міграційної кризи на кордонах Литви та Польщі. Крім того, під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.

Нагадаємо, європейські чиновники не виключали, що під санкції ЄС може потрапити російська авіакомпанія "Аерофлот".

Крім того, Литва та Німеччина виступили за посилення санкцій проти Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Санкції Білорусь
NEWS
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення