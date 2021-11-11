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Німеччина і Литва виступили за посилення санкцій проти Білорусі через мігрантів

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Берлін, Четвер 11 листопада 2021 19:41
Німеччина і Литва виступили за посилення санкцій проти Білорусі через мігрантів Фото: глава МЗС Німеччини Хайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри закордонних справ Німеччини та Литви Хайко Маас і Габріелюс Ландсбергіс виступили за посилення санкцій проти Білорусі через мігрантів на кордоні ЄС. Глави МЗС також закликали надати гуманітарну допомогу біженцям на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.

"Хайко Маас обговорив ситуацію на кордоні ЄС зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом", - зазначили у відомстві.

В ході бесіди міністри погодилися, що Євросоюз повинен ввести нові, жорсткі санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи.

Крім того, глави МЗС виступили за якнайшвидше надання нужденним мігрантам гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз буде протидіяти спробам режиму Олександра Лукашенка використовувати біженців як політичний інструмент тиску.

Зазначимо, напередодні Євросоюз і США домовилися співпрацювати щодо накладення санкцій на авіакомпанії третіх країн, що допомагають нелегальним мігрантам дістатися до Білорусі.

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Білорусь Германия Литва Міграційна криза
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