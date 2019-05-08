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У Кремлі заявили, що продовжать видавати паспорти РФ українцям в ОРДЛО

Новини » Політика    08.05.2019 - 13:28
У Кремлі заявили, що продовжать видавати паспорти РФ українцям в ОРДЛО
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков прокоментував рішення українського уряду не визнавати такі паспорти

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить видавати свої паспорти українцям в ОРДЛО, незважаючи на заяву глави Кабінету міністрів Володимира Гройсмана про те, що їх будуть визнавати недійсними. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пєсков таким чином відповів на питання про те, як Кремль відреагує, якщо Україна прийме рішення не визнавати такі паспорти.

"Яка може бути реакція Кремля? Кремль продовжить видавати паспорти тим громадянам, які цього побажають і які підпадають під дію президентського указу", - заявив представник Путіна.

Нагадаємо, сьогодні глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман анонсував, що уряд прийме рішення, яким російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть визнані незаконними.

Як писало РБК-Україна, в окупованому Луганську 6 травня відкрили пункт прийому документів для отримання паспортів РФ. До цього російський президент Володимир Путін спростив порядок отримання громадянства для жителів ОРДЛО.

Додамо, обраний президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є ходи у відповідь на видачу російських паспортів жителям Донбасу.

США засуджують видачу РФ паспортів українцям в ОРДЛО Гройсман: російські паспорти жителів ОРДЛО будуть незаконними
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