Україна в ТКГ на фоні загострення на Донбасі виступила за всеосяжне припинення вогню

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі вважає критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню. Крім того, необхідно посилити ефективний контроль за його виконанням.

Про це повідомили у прес-службі Української делегації в ТКГ .

"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - йдеться в заяві.

Також Україна наголошує на тому, що бойовики повинні забезпечити вільний а безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України.

Крім того, від окупантів вимагають надати безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, звільнити утримуваних, а також розблокувати роботу КПВВ.