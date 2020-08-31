Країни Балтії сьогодні оголосять про санкції проти Лукашенка

Литва, Латвія і Естонія сьогодні, 31 серпня, оголосять про введення санкцій відносно 30 білоруських чиновників. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, передає Reuters.

Він зазначив, що санкції будуть стосуватися заборони на в'їзд для чиновників. При цьому даний список є першим кроком і в подальшому може бути розширений.

Санкції будуть вводитися проти чиновників, які відповідальні за можливу фальсифікацію результатів виборів і силовий розгін демонстрантів в Білорусі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Латвія і Естонія підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників.

Також санкційний список підготувала Литва, куди були внесені Олександр Лукашенко і ще 117 білоруських чиновників.

У той же час санкції проти Білорусі готує Європейський союз, при цьому на останньому засіданні міністри закордонних справ ЄС погодилися розширити санкційний список.

У свою чергу Лукашенко пригрозив заходами у відповідь на санкції з боку європейських країн, зокрема, він заявив, що перекриє торгові маршрути для торгівлі з Китаєм і Росією.

При цьому міністр економіки Литви Рімантас Синкявичюс заявив, що ввівши відповідні санкції Білорусь сама себе покарає.