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Німеччина може розширити санкції проти Росії через вирок Навальному

Берлін, П'ятниця 05 лютого 2021 18:25
Німеччина може розширити санкції проти Росії через вирок Навальному
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін залишає за собою право розширити санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано з останніми подіями в Росії, в тому числі через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це вона заявила на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції.

Вона уточнила, що санкційний список може бути розширений фізичними особами.

"Ми у зв'язку з подіями в Росії вже говорили, що ми залишаємо за собою право продовжити введення санкцій, особливо проти фізичних осіб", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель закликала Росію звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Його засудили на 3,5 роки.

Крім того, країни "Великої сімки" (G7) і Боррель засудили арешт Навального. Також вони стурбовані затриманням на протести в Росії.

Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт в Росії опозиціонера Навального.

РБК-Україна писало, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що на засіданні Ради Європи жодна країна не запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального.

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