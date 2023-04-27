Страховщики танкеров сообщают о проблемах с контролем лимита цен на нефть из РФ

Рост спотовых цен на российскую сырую нефть до 60 долларов за баррель, установленный странами G7 и ЕС, заставил страховщиков судов еще больше переживать из-за нарушений правил, поскольку они не могут самостоятельно отслеживать стоимость. Фактически Россия стала чаще обходить предел цен на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Отгрузочная документация может быть заполнена ложной информацией и судовладельцам будет очень сложно выяснить, какова была реальная цена", - сказал глава отдела внешних связей NorthStandard P&I Club Майк Солтхаус.
Он добавил, что если Россия хочет экспортировать свою нефть и продавать ее выше предельной цены, то в интересах как российского экспортера, так и получателя не разглашать информацию о том, какой была настоящая цена груза.
Ограничение цен эффективно снизило цены на российскую нефть, но скачок мировых цен на нефть марки Brent свыше 80 долларов за баррель привел к снижению цен на российскую нефть Urals. Даже до того, как были введены ценовые ограничения, страховщики не имели возможности проверить стоимость грузов, которые могут быть проданы несколько раз, прежде чем они достигнут пункта назначения.
"Мы, безусловно, не в состоянии оценить цены на нефть при отгрузках. Я получаю аттестацию, которая соответствует ценовому пределу, но на самом деле знаю, что на заднем плане происходит что-то другое и это то, к чему никакой закон не может подготовить", - сказал генеральный секретарь Международный союз морского страхования Ларс Ланге.
Напомним, что индийские компании иногда сталкиваются с задержками в оплате российской нефти по цене свыше 60 долларов за баррель, установленной странами ЕС, G7 и Австралией.
Страны "Большой семерки" не будут менять так называемый потолок цен на российскую нефть. Предельная цена останется на уровне 60 долларов за баррель.
Россия не получает выгоды от продажи недавних партий сырой нефти, которые нефтеперерабатывающие заводы Индии покупали по цене выше установленного предела цен.
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