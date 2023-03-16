РФ не получает выгоды от продажи Индии нефти выше установленного предела цен, - Reuters

Россия не получает выгоды от продажи недавних партий сырой нефти, которые нефтеперерабатывающие заводы Индии покупали по цене выше установленного предела цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Стоимость некоторых грузов сырой нефти с низким содержанием серы или малосернистой нефти, закупаемых индийскими нефтепереработчиками, превысила предельный уровень 60 долларов за баррель. Китай также покупает российскую нефть из Восточно-Сибирско-Тихоокеанского трубопровода по цене выше предельного уровня.

"Некоторые трейдеры, базирующиеся в ОАЭ, и российские энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" добиваются недолларовых платежей за определенные сорта российской нефти, которые в последние недели продавались выше предельной цены", - говорится в материале.

Официальный представитель США заявил, что некоторые индийские нефтепереработчики в последнее время платят за российскую нефть выше установленного ценового предела, поскольку стоимость фрахта и страхования возросла по мере того, как нефть перемещается на рынки Азии.

"Это правда, что за последние пару недель общая стоимость для покупателя подскочила, поскольку эти транспортные расходы стали выше. Российская нефть значительно подешевела по сравнению с нероссийской нефтью, когда было введено ценовое ограничение. И с тех пор этот большой дисконт на российскую нефть остается стабильным", - сказал чиновник на условиях анонимности.

По словам чиновника, более высокая стоимость обычно приходится на западные услуги, такие как греческие танкеры и британские страховщики, тогда как Россия не получает ничего по более высокой цене, потому что сама нефть была куплена со скидкой.