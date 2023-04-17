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G7 не будет менять лимит цен на российскую нефть, - Reuters

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Вашингтон, Понедельник 17 апреля 2023 15:33
G7 не будет менять лимит цен на российскую нефть, - Reuters Фото: G7 не будет просматривать потолок цен на нефть из России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны "Большой семерки" не будут менять так называемый потолок цен на российскую нефть. Предельная цена останется на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель G7 в комментарии агентству отметил, что страны решили сохранить ограничения на прежнем уровне, чтобы снизить способность России финансировать войну против Украины.

Издание отмечает, что решение было принято на фоне повышения цен на нефть, чему способствовало сокращение добычи, объявленное ОПЕК+. По словам собеседника, потолок цен не только ограничивает российские доходы, но и сохраняет стабильность энергетического рынка.

Напомним, ранее Еврокомиссия объявила странам-членам ЕС, что потолок цен на нефть из России не будет пересматриваться, а ограничения останутся на уровне 60 долларов за баррель.

Также отметим, что страны G7 договорились усилить контроль соблюдения санкций против РФ, а также поставками оружия российской армии.

Кроме того, Великобритания, США, Канада, Япония и Франция договорились создать альянс, чтобы вытеснить РФ с рынка ядерной энергетики.

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