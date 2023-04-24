Индия сталкивается с проблемами при оплате нефти РФ по цене выше установленного лимита

Индийские компании иногда сталкиваются с задержками в оплате российской нефти по цене более 60 долларов за баррель, установленной странами ЕС, G7 и Австралией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра нефти Индии Панкаджа Джейна, которое приводит Reuters.

"Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень. Мы не пользуемся западными правилами", - говорится в заявлении.

В случае если цена на российскую нефть выше предельной, компании самостоятельно находят альтернативные механизмы расчетов.

По его словам, большая часть поставок российской нефти в Индию осуществляется по цене ниже предельной. Он также сказал, что Индия стремится покупать нефть со скидками в других странах в зависимости от сорта.

Reuters пишет, что Индия значительно увеличила импорт нефти из России от начала агрессии Кремля против Украины.