Страховщики танкеров сообщают о проблемах с контролем лимита цен на нефть из РФ

Рост спотовых цен на российскую сырую нефть до 60 долларов за баррель, установленный странами G7 и ЕС, заставил страховщиков судов еще больше переживать из-за нарушений правил, поскольку они не могут самостоятельно отслеживать стоимость. Фактически Россия стала чаще обходить предел цен на нефть.

"Отгрузочная документация может быть заполнена ложной информацией и судовладельцам будет очень сложно выяснить, какова была реальная цена", - сказал глава отдела внешних связей NorthStandard P&I Club Майк Солтхаус.

Он добавил, что если Россия хочет экспортировать свою нефть и продавать ее выше предельной цены, то в интересах как российского экспортера, так и получателя не разглашать информацию о том, какой была настоящая цена груза.

Ограничение цен эффективно снизило цены на российскую нефть, но скачок мировых цен на нефть марки Brent свыше 80 долларов за баррель привел к снижению цен на российскую нефть Urals. Даже до того, как были введены ценовые ограничения, страховщики не имели возможности проверить стоимость грузов, которые могут быть проданы несколько раз, прежде чем они достигнут пункта назначения.

"Мы, безусловно, не в состоянии оценить цены на нефть при отгрузках. Я получаю аттестацию, которая соответствует ценовому пределу, но на самом деле знаю, что на заднем плане происходит что-то другое и это то, к чему никакой закон не может подготовить", - сказал генеральный секретарь Международный союз морского страхования Ларс Ланге.