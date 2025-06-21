Столб дыма на десятки километров: возле Токмака пылает эшелон с российским топливом (фото)

По данным главы Центра изучения оккупации, вражеский поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.

По состоянию на сейчас, как сообщает Андрющенко, пылает 11 цистерн с топливом. Дым видят за 15-20 км.

"Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", - добавил он.