Стовп диму на десятки кілометрів: біля Токмака палає ешелон з російським пальним (фото)

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 1 010 390 окупантів від початку повномасштабної війни. Примітно, що лише за минулу добу українські воїни ліквідували понад тисячу росіян.

До того ж сьогодні зранку Генштаб показав оновлені карти боїв.

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