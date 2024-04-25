Касается России. В НАТО назвали Китаю условие для хороших отношений с Западом

По словам генсека, помощь от Китая "жизненно важна" для того, чтобы Россия смогла продолжать войну против Украины. В прошлом году россияне импортировали около 90% микроэлектроники из Китая, которая используется в производстве ракет, танков и самолетов. Также КНР хочет предоставить РФ новые спутниковые возможности.

"Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Западом. В то же время Пекин продолжает разжигать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут делать и то, и другое", - подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек призвал союзников не зависеть от Китая так, как ранее было с российским газом и нефтью.