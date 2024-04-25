Стосується Росії. У НАТО назвали Китаю умову для гарних відносин із Заходом

За словами генсека, допомога від Китаю "життєво важлива" для того, щоб Росія змогла продовжувати війну проти України. Минулого року росіяни імпортували близько 90% мікроелектроніки з Китаю, яка використовується у виробництві ракет, танків та літаків. Також КНР хоче надати РФ нові супутникові можливості.

"Китай заявляє, що хоче добрих відносин із Заходом. Водночас Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть робити і те, і інше", - наголосив Столтенберг.

При цьому генсек закликав союзників не залежати від Китаю так, як раніше було з російським газом та нафтою.