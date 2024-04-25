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Стосується Росії. У НАТО назвали Китаю умову для гарних відносин із Заходом

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай має припинити підтримку Росії у війні проти України, якщо хоче налагодити відносини з країнами Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на заході у Берліні.

За словами генсека, допомога від Китаю "життєво важлива" для того, щоб Росія змогла продовжувати війну проти України. Минулого року росіяни імпортували близько 90% мікроелектроніки з Китаю, яка використовується у виробництві ракет, танків та літаків. Також КНР хоче надати РФ нові супутникові можливості.

"Китай заявляє, що хоче добрих відносин із Заходом. Водночас Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть робити і те, і інше", - наголосив Столтенберг.

При цьому генсек закликав союзників не залежати від Китаю так, як раніше було з російським газом та нафтою.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Нагадаємо, влада Китаю неодноразово заявляла про те, що вона займає нейтральну позицію в питанні війни Росії проти України. При цьому вона відмовилася засуджувати російське вторгнення та продовжує вести з Москвою дипломатичні та торговельні відносини.

Незважаючи на такі заяви про "нейтралітет", Пекін підозрюють у допомозі Росії для ведення війни. Ще на початку березня розвідка США звинуватила Китай в економічній допомозі Росії та підтримці країни-агресора у сфері безпеки.

Більш детально про позицію Китаю щодо війни в Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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