Хоче звернути на себе увагу: Резніков пояснив військову активізацію Росії

Стягненням військ до кордону з Україною та загостренням ситуації на сході України Росія хоче привернути до себе увагу, щоб з нею почали рахуватися і розмовляти на світовому рівні. Таким чином Кремль хоче посилити свою переговірні позиції.

"Я допускаю, що ми бачимо "посилення переговорної позиції" з боку росіян, причому навіть не на рівні нормандського формату, а на світовому - щоб на них звернули увагу, почали рахуватися і розмовляти", - сказав Резніков.

За його словами, при цьому можливий і так званий "ексцес виконавця", коли команду з Кремля його проксі-сили на Донбасі сприймають занадто буквально, що дійсно може вилитися в серйозне загострення на фронті.

Резніков вважає, що всі дії РФ останнього часу - провокації на рівні ТКГ, ескалація на Донбасі і навіть "злив" журналістам "кластерних планів" - частина однієї тактики дій. Але тим самим, на його думку, росіяни і заганяють себе в пастку. Адже з одного боку, вони вже восьмий рік повторюють, що не є учасниками конфлікту на Донбасі. З іншого - поточною ескалацією та зосередженням своїх військових на кордоні з Україною вони показують, що саме з Москвою треба про щось розмовляти.