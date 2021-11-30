ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Менше атак мігрантів, але сильна підтримка Білорусі: що відбувається на кордоні Польщі

Новость на русском →
Польща, Вівторок 30 листопада 2021 09:58
Менше атак мігрантів, але сильна підтримка Білорусі: що відбувається на кордоні Польщі Фото: мігранти в Білорусі здійснюють менше атак на кордон Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Проте дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За словами Жаріна, остання доба була спокійною, але поодинокі атаки все ж таки здійснювалися. Невеликі групи біженців намагалися перетнути кордон Польщі. У найбільшій групі налічувалося близько 30 осіб.

"Ця група користувалася підтримкою білоруських служб - там були стробоскопи та лазери, під якими у офіцерів летіло каміння чи шматки дерева", - розповів представник спецслужб Польщі.

За його словами, на зменшення кількості спроб прорвати кордон вплинула несприятлива погода та спонукала мігрантів залишатися у таборах.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранти. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
DAILY
Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям