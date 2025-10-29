Сторона обвинения будет просить Кудрицкому арест с возможностью залога, - источники

Сторона обвинения будет просить для бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Сторона обвинения будет просить (для Кудрицкого - ред.) содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог составит 13 млн гривен", - отмечают источники.
Отмечается, что позиция обвинения - именно арест, ведь речь идет о тяжком преступлении, совершенном в сговоре группой лиц, с большими суммами убытков, и есть риски как сокрытия от следствия, так и влияния на других участников дела.
Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".
Бывший председатель правления задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год. В сентябре прошлого года наблюдательный совет принял решение о его увольнении.
Как сообщило РБК-Украина, ключевой причиной стал вопрос защиты энергообъектов во время российских атак - эту тему поднимали и на заседании Ставки, которую проводит президент Владимир Зеленский.