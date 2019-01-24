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Сторона обвинувачення не виключила, що оскаржить вирок Януковичу

Новини » Політика    24.01.2019 - 17:47
Сторона обвинувачення не виключила, що оскаржить вирок Януковичу
Фото: прокурори Максим Крим та Руслан Кравченко на засідання 24 січня (РБК-Україна)

У військовій прокуратурі приймуть відповідне рішення після вивчення тексту вироку

Військова прокуратура, яка є стороною обвинувачення у справі про держзраду Віктора Януковича, вирішить, чи оскаржувати обвинувальний вирок після вивчення тексту. Про це після засідання повідомив військовий прокурор у справі Максим Крим, передає кореспондент РБК-Україна. 

За словами прокурора, відповідне рішення буде прийняте після отримання вироку та вивчення тексту. 

"Після отримання вироку і вивчення тексту, нами буде прийнято рішення про те, чи оскаржувати даний вирок. Цей вирок є результатом роботи прокуратури", - сказав він.

Раніше суд виправдав Януковича за статтею 110 Кримінального кодексу "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Однак він був засуджений за злочини проти миру і посібництво у веденні агресивної війни проти держави України.

Речниця Оболонського районного суду Інна Свинаренко повідомила, що сьогодні відбулося останнє 90 за ліком засідання у справі проти Віктора Януковича. Вирок суду було викладено на 143 сторінках.

Раніше РБК-Україна писало, що захист екс-президента України Віктора Януковича у справі про держзраду подасть апеляцію на вирок, за яким йому присуджено 13 років ув'язнення. 

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

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