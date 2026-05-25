Storm Shadow поразили важный объект РФ в Луганской области

21:55 25.05.2026 Пн
2 мин
Такие удары направлены на ослабление системы управления российскими войсками
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

В понедельник, 25 мая, Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для поражения командного пункта и узла связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

Аэропорт Калининграда впервые с начала войны закрыли для полетов

Удар по объекту управления

Целью атаки стал важный пункт управления и связи противника, который обеспечивал координацию действий на этом участке фронта. По данным ВСУ, объект был успешно поражен.

Значение операции

В украинском командовании подчеркивают, что такие действия демонстрируют системный подход к планированию операций и способность поражать критически важные элементы военной инфраструктуры противника.

Отмечается, что подобные удары направлены на снижение управляемости российских сил на временно оккупированных территориях и усложнение координации их действий.

Применение дальнобойных средств поражения, таких как Storm Shadow, рассматривается как часть комплексной стратегии, направленной на ослабление командных возможностей противника на значительном удалении от линии фронта.

В военном командовании подчёркивают, что ни один из объектов российской армии на территории Украины не может считаться полностью защищённым.

Напоминаем, что в начале июня Россия намерена ввести масштабные ограничения на использование воздушного пространства над Москвой для гражданской авиации. Запреты затронут полеты на высотах до 5100 метров.

Отметим, что в ночь на 25 мая Силы обороны Украины атаковали несколько военных и логистических объектов на территории России. Одной из целей стала нефтебаза "Белец" в Брянской области.

