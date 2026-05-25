Storm Shadow поразили важный объект РФ в Луганской области

В понедельник, 25 мая, Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для поражения командного пункта и узла связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.
Целью атаки стал важный пункт управления и связи противника, который обеспечивал координацию действий на этом участке фронта. По данным ВСУ, объект был успешно поражен.
В украинском командовании подчеркивают, что такие действия демонстрируют системный подход к планированию операций и способность поражать критически важные элементы военной инфраструктуры противника.
Отмечается, что подобные удары направлены на снижение управляемости российских сил на временно оккупированных территориях и усложнение координации их действий.
Применение дальнобойных средств поражения, таких как Storm Shadow, рассматривается как часть комплексной стратегии, направленной на ослабление командных возможностей противника на значительном удалении от линии фронта.
В военном командовании подчёркивают, что ни один из объектов российской армии на территории Украины не может считаться полностью защищённым.
