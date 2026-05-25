Аэропорт Калининграда впервые с начала войны закрыли для полетов

В аэропорту "Храбово" в Калининграде впервые с начала полномасштабной войны ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Росавиации .

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пишет пресс-служба компании.

Согласно данным аэропорта, по состоянию на 19:30 на вылет задерживаются три самолета (два из Санкт-Петербурга, один из Перми). В Калининград опаздывает один рейс из Нижнего Новгорода.

В сети также пишут, что десятки рейсов сейчас кружат в небе и не имеют возможности приземлиться в аэропорту.

Стоит отметить, что расстояние от "Храбово" до границы с Украиной превышает 800 км.

Напомним, в начале июня РФ планирует почти полностью закрыть небо над Москвой для гражданской авиации. Ограничения коснутся полетов на высотах до 5100 метров.

В то же время в стране-агрессоре предусмотрели ряд исключений. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты в аэропорты и из них.