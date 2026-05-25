ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны поразили нефтебазу "Белец" в Брянской области

19:11 25.05.2026 Пн
2 мин
Под удар попала не только Брянщина. Какие важные военные объекты оккупантов в Крыму и на Донбассе удалось поразить?
aimg Мария Науменко
Силы обороны поразили нефтебазу "Белец" в Брянской области Фото: украинский военный управляет дроном (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов РФ. Среди целей была нефтебаза "Белец" в Брянской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Новый аналог Patriot может вскоре появиться в Украине

По данным Генштаба, поражению подверглась нефтебаза "Белец" в городе Унеча Брянской области РФ. Объект использовался для обеспечения российской оккупационной армии.

Масштабы повреждений пока уточняются.

Кроме того, украинские военные ударили по складу хранения боеприпасов в районе Межгорья на временно оккупированной территории Крыма.

Также были поражены склад боеприпасов вблизи Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременевки Донецкой области.

Кроме того, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технических средств противника в районе Докучаевска Донецкой области.

Под удары попали и объекты управления российских войск. В частности, украинские силы поразили коммуникационный узел оккупантов в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника в районе Троицкого Запорожской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в Генштабе.

Днем ранее Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным и логистическим объектам РФ. В частности, были поражены нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, склады боеприпасов в Крыму и Луганской области, а также пункты управления дронами оккупантов.

Кроме того, в военно-морской базе "Новороссийск" под удар попали сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина НАФТА Крым Донецкая область Брянская область Вооруженные силы Украины
Новости
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой