"Британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, вероятно, стали бесполезными в Украине после того, как Трамп запретил США делиться разведывательной информацией с союзниками", - пишет издание.

В частности, среди тех, кому Штаты запретили делиться данными разведки оказалась и Великобритания. Британские разведывательные службы и военные подразделения получили приказ, который прямо запрещает делиться разведданными, полученными от США, которые ранее были известны как "Rel UKR".

Это может иметь серьезные последствия, поскольку крылатые ракеты Storm Shadow, которые Украина использует для ударов по РФ, требуют американских данных для поражения своих целей.

Использование Украиной Storm Shadow по территории РФ

В ноябре прошлого года западные СМИ сообщили, что Силы обороны Украины впервые применили британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

Тогда СМИ писали о том, что в результате удара Storm Shadow по подземному военному командному пункту в селе Марьино Курской области погибли 500 северокорейских солдат и российские офицеры.