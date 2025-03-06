Storm Shadow можуть стати марними для України через блокування розвідданих США, - Daily Mail

"Британські ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, ймовірно, стали марними в Україні після того, як Трамп заборонив США ділитися розвідувальною інформацією із союзниками", - пише видання.

Зокрема, серед тих, кому Штати заборонили ділитись даними розвідки опинилась і Велика Британія. Британські розвідувальні служби та військові підрозділи отримали наказ, який прямо забороняє ділитися розвідданими, отриманими від США, які раніше були відомі як "Rel UKR".

Це може мати серйозні наслідки, оскільки крилаті ракети Storm Shadow, які Україна використовує для ударів по РФ, вимагають американських даних для ураження своїх цілей.

Використання Україною Storm Shadow по території РФ

У листопаді минулого року західні ЗМІ повідомили, що Сили оборони України вперше застосували британські ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Тоді ЗМІ писали про те, що внаслідок удару Storm Shadow по підземному військовому командному пункту в селі Мар’їно Курської області загинули 500 північнокорейських солдатів і російські офіцери.