Активісти закликали главу МВС зупинити тиск на потерпілих від відходів МГЗ

Повідомляється, що делегація активістів провела біля будівлі МВС акцію, під час якої учасники протесту публічно звернулися до голови МВС з проханням зупинити тиск, який здійснює миколаївська поліція на місцевих жителів, які беруть участь в позові проти МГЗ, що належить російському олігархові Дерипасці.

Згідно з інформацією "Стоп шлам", в Миколаєві тривають постійні обходи членів організації з боку правоохоронців, причому членів "Стоп Шлам" звинувачують в шахрайстві, під яким мається на увазі подання позову до суду в рамках чинного законодавства. Представники поліції загрожують постраждалим тюремним ув'язненням або штрафом у випадку, якщо вони не вийдуть з організації "Стоп Шлам".

"Так як звернення до керівництва поліції Миколаївській області проігноровані і не зупинили тиск на активістів, ГО "Стоп Шлам" відправила делегацію активістів на чолі з Василем Орлом для передачі звернення міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському з проханням розібратися з ситуацією і зупинити свавілля", - йдеться в заяві організації.