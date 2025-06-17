Стоматолог, косметолог, анализы: сравнение цен в Украине и Польше

Тысячи украинских беженцев приезжают из Польши домой для обследований и лечения, поскольку за рубежом данные услуги не по карману нашим людям. Особенно дорогая там стоматология, некоторые процедуры могут быть вдвое-втрое дороже, чем в Украине.
РБК-Украина рассказывает, как отличаются цены на стоматологию, косметологию и анализы в Польше и Украине.
Некоторые стоматологические услуги в Польше вдвое-втрое дороже, чем в Украине. Например, за лечение корневых каналов придется заплатить от 126 долларов (5 200 гривен), тогда как в Украине - от 1000 гривен.
Установка керамической коронки в среднем в Польше стоит 970 долларов (40 300 гривен), а у нас - 8-13 тысяч гривен. Отбеливание зубов в Польше обойдется в 198 долларов (8 200 гривен), в Украине - 2500-6000 гривен.
Цены на стоматологические услуги в Польше:
Цены на косметологические услуги в Польше могут значительно варьироваться в зависимости от типа процедуры, салона, косметических средств и квалификации косметолога, в конце концов, как и в Украине.
Сколько стоят услуги в Польше:
Для сравнения механическая чистка лица в Украине стоит в среднем 550-1600 гривен, инъекции ботокса - 3-6 тысяч гривен, стоимость химического пилинга колеблется от 500 до 1500 гривен, в зависимости от того, это поверхностный или глубокий.
Цены на анализы не существенно отличаются в двух странах. Например, общий анализ крови в Украине стоит от 110 гривен, но в некоторых лабораториях может доходить до 340 гривен. При этом в Польше средняя цена на него составляет 135-225 гривен. Общий анализ мочи в Украине стоит 90-150 гривен, а вот в Польше - 180-270 гривен.
Стоимость анализов в Польше:
Содержание клиник в Польше дороже обходится владельцам, чем в Украине. Это включает аренду помещений, налоги, коммунальные услуги и другие постоянные расходы. Кроме этого, стоимость жизни там тоже дороже, поэтому и зарплаты у врачей не могут быть низкими.
Также часто в зарубежных заведениях используют более дорогие материалы, оборудование, технологии и тому подобное. Это все влияет на формирование стоимости услуг.
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