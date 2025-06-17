Стоматолог, косметолог, аналізи: порівняння цін в Україні та Польщі

Скільки коштує лікування у стоматолога

Деякі стоматологічні послуги в Польщі вдвічі-втричі дорожчі, ніж в Україні. Наприклад, за лікування кореневих каналів доведеться заплатити від 126 доларів (5 200 гривень), тоді як в Україні - від 1000 гривень.

Встановлення керамічної коронки в середньому у Польщі коштує 970 доларів (40 300 гривень), а у нас - 8-13 тисяч гривень. Відбілювання зубів у Польщі обійдеться у 198 доларів (8 200 гривень), в Україні - 2500-6000 гривень.

Ціни на стоматологічні послуги у Польщі:

реставрація зуба - від 25 доларів (1030 гривень);

лікування карієсу - від 136 доларів (5 652 гривні);

лікування кореневих каналів - від 126 доларів (5 236 гривень);

відбілювання зубів - від 198 доларів (8 228 гривень);

встановлення вінірів - від 122 доларів (5 070 гривень);

встановлення брекет-системи - від 380 доларів (15 792 гривні);

установка металокерамічної коронки - від 304 доларів (12 634 гривні);

установка люмініру - від 300 доларів (12 468 гривень);

установка керамічної коронки - від 970 доларів (40 313 гривень);

видалення зуба - від 52 доларів (2 161 гривня);

установка зубних міні-імплантів - від 126 доларів (5 236 гривень).

Стоматологія у Польщі значно дорожча, ніж в Україні (фото: Freepik)

Які ціни на косметичні послуги

Ціни на косметологічні послуги у Польщі можуть значно варіюватися залежно від типу процедури, салону, косметичних засобів та кваліфікації косметолога, зрештою, як і в Україні.

Скільки коштують послуги у Польщі:

механічна чистка обличчя - від 285 злотих (3 200 гривень);

ін'єкції ботоксу - від 343 злотих (3 800 гривень);

хімічний пілінг - від 317 злотих (3 500 гривень);

лазерна епіляція - від 200 до 800 злотих (за один сеанс) (2 250 - 9 000 гривень);

біоревіталізація (лоб) - від 1000 злотих (11 200 гривень);

мезотерапія - 2 700 злотих (5 процедур) (30 400 гривень).

Для порівняння механічна чистка обличчя в Україні коштує в середньому 550-1600 гривень, ін'єкції ботоксу - 3-6 тисяч гривень, вартість хімічного пілінгу коливається від 500 до 1500 гривень, залежно від того, це поверхневий чи глибокий.

Ціни на чистку обличчя + додаткові процедури (скриншот)

У скільки обійдуть аналізи

Ціни на аналізи не суттєво відрізняються у двох країнах. Наприклад, загальний аналіз крові в Україні коштує від 110 гривень, але у деяких лабораторіях може доходити до 340 гривень. При цьому у Польщі середня ціна на нього становить 135-225 гривень. Загальний аналіз сечі в Україні коштує 90-150 гривень, а от у Польщі - 180-270 гривень.

Вартість аналізів у Польщі:

загальний аналіз крові - 12 -20 злотих (135-225 гривень);

загальний аналіз сечі - 16-24 злотих (180-270 гривень);

аналіз крові на глюкозу - 10-30 злотих (112 - 360 гривень);

гормони щитоподібної залози - 76-80 злотих (пакет гормонів) (850-900 гривень);

холестерин - від 25 злотих (280 гривень);

ПСА - від 41 злотого (460 гривень).

Чому медичні послуги у Польщі дорожчі

Утримання клінік у Польщі дорожче обходиться власникам, ніж в Україні. Це включає оренду приміщень, податки, комунальні послуги та інші постійні витрати. Окрім цього, вартість життя там теж дорожча, тому й зарплати у лікарів не можуть бути низькими.

Також часто у закордонних закладах використовують дорожчі матеріали, обладнання, технології тощо. Це все впливає на формування вартості послуг.