Стоматолог, косметолог, аналізи: порівняння цін в Україні та Польщі

Тисячі українських біженців приїжджають з Польщі додому для обстежень та лікування, оскільки за кордоном дані послуги не по кишені нашим людям. Особлива дорога там стоматологія, деякі процедури можуть бути вдвічі-тричі дорожчі, ніж в Україні.
РБК-Україна розповідає, як відрізняються ціни на стоматологію, косметологію та аналізи в Польщі й Україні.
Деякі стоматологічні послуги в Польщі вдвічі-втричі дорожчі, ніж в Україні. Наприклад, за лікування кореневих каналів доведеться заплатити від 126 доларів (5 200 гривень), тоді як в Україні - від 1000 гривень.
Встановлення керамічної коронки в середньому у Польщі коштує 970 доларів (40 300 гривень), а у нас - 8-13 тисяч гривень. Відбілювання зубів у Польщі обійдеться у 198 доларів (8 200 гривень), в Україні - 2500-6000 гривень.
Ціни на стоматологічні послуги у Польщі:
Ціни на косметологічні послуги у Польщі можуть значно варіюватися залежно від типу процедури, салону, косметичних засобів та кваліфікації косметолога, зрештою, як і в Україні.
Скільки коштують послуги у Польщі:
Для порівняння механічна чистка обличчя в Україні коштує в середньому 550-1600 гривень, ін'єкції ботоксу - 3-6 тисяч гривень, вартість хімічного пілінгу коливається від 500 до 1500 гривень, залежно від того, це поверхневий чи глибокий.
Ціни на аналізи не суттєво відрізняються у двох країнах. Наприклад, загальний аналіз крові в Україні коштує від 110 гривень, але у деяких лабораторіях може доходити до 340 гривень. При цьому у Польщі середня ціна на нього становить 135-225 гривень. Загальний аналіз сечі в Україні коштує 90-150 гривень, а от у Польщі - 180-270 гривень.
Вартість аналізів у Польщі:
Утримання клінік у Польщі дорожче обходиться власникам, ніж в Україні. Це включає оренду приміщень, податки, комунальні послуги та інші постійні витрати. Окрім цього, вартість життя там теж дорожча, тому й зарплати у лікарів не можуть бути низькими.
Також часто у закордонних закладах використовують дорожчі матеріали, обладнання, технології тощо. Це все впливає на формування вартості послуг.
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