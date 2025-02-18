Стоматология в Польше: какие цены на услуги и когда украинцы могут бесплатно лечить зубы

Стоматологические услуги в Польше в разы дороже, чем в Украине, поэтому беженцы нередко возвращаются домой специально для того, чтобы полечить зубы. Однако украинцы, которые получили статус временной защиты в Польше, могут некоторые процедуры стоматологические пройти бесплатно.

РБК-Украина рассказывает, какие цены на стоматологические услуги в Польше и при каких условиях украинцы там могут пройти бесплатное лечение.

Сколько стоят стоматологические услуги в Польше

Цены на некоторые стоматологические услуги вдвое-втрое выше, чем в Украине. Например, лечение корневых каналов у нас стоит в среднем от 24 долларов, а в Польше - от 126 долларов.

Стоимость стоматологических услуг:

реставрация зуба - от 25 долларов;

лечение кариеса - от 136 долларов;

лечение корневых каналов - от 126 долларов;

отбеливание зубов - от 198 долларов;

установка виниров - от 122 долларов;

установка брекет-системы - от 380 долларов;

установка металлокерамической коронки - от 304 долларов;

установка люминира - от 300 долларов;

установка композитного (прямого) винира - от 122 долларов;

установка керамической коронки - от 970 долларов;

удаление зуба - от 52 долларов;

установка зубных мини-имплантов - от 126 долларов.

Средние цены на стоматологические услуги в Польше (скриншот)

Когда украинцы могут бесплатно лечить зубы

Украинцы, которые получили статус UKR, или платят страховку Национального фонда здоровья (NFZ), имеют право на бесплатные стоматологические услуги в государственных клиниках, а также в частных, если те являются партнерами NFZ. С 1 января 2025 года программа предусматривает предоставление услуг на сумму 600 злотых в год.

Стоит отметить, что преимущественно бесплатное лечение касается базовых услуг: удаление кариеса, гигиеническая чистка раз в год, удаление зубов и тому подобное. С полным перечнем бесплатных услуг можно ознакомиться по ссылке. А вот уже лечение корневых каналов, установка имплантов или коронок является платным.

Услуги от NFZ:

бесплатная панорамная рентгенография с описанием результатов для пациентов, которые проходят эндодонтическое или протезное лечение - 1 раз в 3 года для детей до 18 лет и раз в 5 лет для старших (стоматолог должен выдать направление с обоснованием необходимости этой процедуры);

раз в год стоматологический осмотр с инструктажем по гигиене рта;

трижды в год контрольный осмотр;

удаление зубного камня раз в год;

анестезии у стоматолога, который сотрудничает с NFZ.

Для получения бесплатных услуг следует записаться на прием (в некоторых случаях может потребоваться направление от стоматолога на конкретную процедуру). Часто в очереди приходится ожидать по несколько месяцев, а иногда и полгода. К ортодонтам - еще дольше.

В случае острой зубной боли можно обратиться в пункты экстренной стоматологической помощи, которые работают даже ночью и в праздничные дни. Информацию об этих заведениях можно найти на сайте Национального фонда здоровья (NFZ) в разделе неотложная помощь - стоматологическое лечение.

Также с минимальной оплатой в размере 30-50% от рыночной стоимости стоматологических услуг украинцы могут получить лечение при медицинских университетах. Там процедуры проводят выпускники, но под наблюдением профильных врачей.

Ряд стоматологических услуг беженцы могут получить в Польше бесплатно (фото иллюстративное: Freepik)