Стоматология в Польше: какие цены на услуги и когда украинцы могут бесплатно лечить зубы
Стоматологические услуги в Польше в разы дороже, чем в Украине, поэтому беженцы нередко возвращаются домой специально для того, чтобы полечить зубы. Однако украинцы, которые получили статус временной защиты в Польше, могут некоторые процедуры стоматологические пройти бесплатно.
РБК-Украина рассказывает, какие цены на стоматологические услуги в Польше и при каких условиях украинцы там могут пройти бесплатное лечение.
Сколько стоят стоматологические услуги в Польше
Цены на некоторые стоматологические услуги вдвое-втрое выше, чем в Украине. Например, лечение корневых каналов у нас стоит в среднем от 24 долларов, а в Польше - от 126 долларов.
Стоимость стоматологических услуг:
- реставрация зуба - от 25 долларов;
- лечение кариеса - от 136 долларов;
- лечение корневых каналов - от 126 долларов;
- отбеливание зубов - от 198 долларов;
- установка виниров - от 122 долларов;
- установка брекет-системы - от 380 долларов;
- установка металлокерамической коронки - от 304 долларов;
- установка люминира - от 300 долларов;
- установка композитного (прямого) винира - от 122 долларов;
- установка керамической коронки - от 970 долларов;
- удаление зуба - от 52 долларов;
- установка зубных мини-имплантов - от 126 долларов.
Средние цены на стоматологические услуги в Польше (скриншот)
Когда украинцы могут бесплатно лечить зубы
Украинцы, которые получили статус UKR, или платят страховку Национального фонда здоровья (NFZ), имеют право на бесплатные стоматологические услуги в государственных клиниках, а также в частных, если те являются партнерами NFZ. С 1 января 2025 года программа предусматривает предоставление услуг на сумму 600 злотых в год.
Стоит отметить, что преимущественно бесплатное лечение касается базовых услуг: удаление кариеса, гигиеническая чистка раз в год, удаление зубов и тому подобное. С полным перечнем бесплатных услуг можно ознакомиться по ссылке. А вот уже лечение корневых каналов, установка имплантов или коронок является платным.
Услуги от NFZ:
- бесплатная панорамная рентгенография с описанием результатов для пациентов, которые проходят эндодонтическое или протезное лечение - 1 раз в 3 года для детей до 18 лет и раз в 5 лет для старших (стоматолог должен выдать направление с обоснованием необходимости этой процедуры);
- раз в год стоматологический осмотр с инструктажем по гигиене рта;
- трижды в год контрольный осмотр;
- удаление зубного камня раз в год;
- анестезии у стоматолога, который сотрудничает с NFZ.
Для получения бесплатных услуг следует записаться на прием (в некоторых случаях может потребоваться направление от стоматолога на конкретную процедуру). Часто в очереди приходится ожидать по несколько месяцев, а иногда и полгода. К ортодонтам - еще дольше.
В случае острой зубной боли можно обратиться в пункты экстренной стоматологической помощи, которые работают даже ночью и в праздничные дни. Информацию об этих заведениях можно найти на сайте Национального фонда здоровья (NFZ) в разделе неотложная помощь - стоматологическое лечение.
Также с минимальной оплатой в размере 30-50% от рыночной стоимости стоматологических услуг украинцы могут получить лечение при медицинских университетах. Там процедуры проводят выпускники, но под наблюдением профильных врачей.
Ряд стоматологических услуг беженцы могут получить в Польше бесплатно (фото иллюстративное: Freepik)
Читайте также о том, что в течение декабря в Европе количество украинских беженцев выросло на 25 тысяч человек и сейчас достигает почти 4,3 миллиона. Вместе с тем наши граждане, которые находились под временной защитой, начали выезжать из Дании, Италии и Франции.
Ранее мы писали о том, за какие нарушения могут депортировать из Польши и как обжаловать это решение.
При подготовке материала использовали: nfz.gov.pl, bookimed.com, sestry.eu, inPoland.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.