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Столтенберг заявив про відсутність загрози з Росії для країн НАТО

Новини » Політика     29.11.2019 - 14:50
Столтенберг заявив про відсутність загрози з Росії для країн НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

У НАТО не бачать безпосередньої загрози для членів альянсу

На сьогоднішній день в НАТО не бачать безпосередньої загрози з Російської Федерації для країн альянсу. Про це на прес-конференції в Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, немає безпосередньої загрози Росії по відношенню до будь-якої країни НАТО.

"Але ми бачимо загальний тренд - Росія вкладає нові інвестиції в сили і засоби, порушує наріжний камінь угоди з контролю над озброєннями... знижує поріг застосування ядерної зброї. Агресивні дії Росії по відношенню до Грузії і Україні - ми не бачимо агресивних дій по відношенню до країн НАТО, але реалії показують, що НАТО має забезпечувати об'єктивне стримування і оборону", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні Столтенберг підтвердив інформацію про скорочення витрат США на НАТО. Пізніше стало відомо, що Пентагон збільшить фінансування програм в Україні та Грузії.

Крім того, генсек альянсу заявив, що Європейський союз не зможе забезпечити захист країн Європи без допомоги НАТО. За його словами, НАТО залишається єдиною платформою, в рамках якої Північна Америка і Європа вирішують загальні стратегічні питання

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