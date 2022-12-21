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Столтенберга могут назначить главой МВФ: СМИ узнали детали

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать исполнительным директором Международного валютного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

По информации норвежского телеканала, Столтенберг занимает должность генсека НАТО слишком долго - с 2014 года. По истечении действующего контракта он может возглавить МВФ.

"США хотят, чтобы Столтенберг стал исполнительным директором Международного валютного фонда", - приводит TV2 слова источника из НАТО.

При этом сейчас директором МВФ является Кристаллина Георгиева, контракт которой продлится до 2024 года.

Телеканал добавляет, что в НАТО нет очевидного кандидата на должность нового генсека. При этом, по информации источников из Альянса, заменить Столтенберга могут и премьер Нидерландов Марк Рютте, и премьер Испании Педро Санчес, но многое будет зависеть от исхода выборов в вышеперечисленных странах.

Также рассматривается и кандидатура женщины, а именно премьера Эстонии Каи Каллас. Но такая вероятность мала из-за "ее бескомпромиссности по отношению к России". Заменить Столтенберга может и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но она не хочет покидать свой пост.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Российская Федерация готовится к затяжной войне в Украине, а президент Владимир Путин планирует новые наступления.

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