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Столтенберга можуть призначити головою МВФ: ЗМІ дізналися деталі

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може стати виконавчим директором Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

За інформацією норвезького телеканалу, Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО надто довго - з 2014 року. Після закінчення чинного договору він може очолити МВФ.

"США хочуть, щоб Столтенберг став виконавчим директором Міжнародного валютного фонду", - наводить TV2 слова джерела з НАТО.

При цьому зараз директором МВФ є Кристаліна Георгієва, контракт якої триватиме до 2024 року.

Телеканал додає, що НАТО не має очевидного кандидата на посаду нового генсека. При цьому, за інформацією джерел з Альянсу, замінити Столтенберга можуть і прем'єр Нідерландів Марк Рютте, і прем'єр Іспанії Педро Санчес, але багато залежатиме від результатів виборів у країнах.

Також розглядається кандидатура жінки, а саме прем'єра Естонії Каї Каллас. Але така ймовірність мала через "її безкомпромісність по відношенню до Росії". Замінити Столтенберга може і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але вона не хоче залишати свою посаду.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Російська Федерація готується до затяжної війни в Україні, а президент Володимир Путін планує нові наступи.

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НАТОМВФЄнс Столтенберг