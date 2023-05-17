Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса

Через два месяца в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором может быть принято решение, которое станет историческим для Украины. Чего Киев ждет от саммита и какие перспективы получить желаемое решение – в материале ниже.

Нужно признать неизбежное: Украина вступит в НАТО и это произойдет скорее раньше, чем позже. С таким заявлением недавно выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для издания Foreign Affair, в которой призвал страны НАТО перестать искать очередные оправдания промедления.

Лидеры стран НАТО соберутся на саммит в Вильнюсе в первой половине июля. Украина хочет использовать этот саммит для того, чтобы получить конкретное решение о своем членстве, а не услышать очередное заверение в том, что "двери НАТО открыты". По словам Кулебы, Киев стремится получить на саммите конкретный график вступления в НАТО.

"На предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе государства-члены НАТО должны направить России четкий письменный сигнал о том, что игра завершена: Украина является частью Запада, она на пороге Альянса, и вскоре войдет в его дверь. Чтобы избежать недоразумений, речь идет не о немедленном членстве, а о том, чтобы союзники НАТО сделали исторический шаг к принятию Украины в Альянс", – отмечал он в своей статье.

Июльские ожидания

О немедленном присоединении Украины к НАТО, как это было с Финляндией, сейчас действительно не может идти речи. И вопрос не в соответствии стандартам Альянса. Главное препятствие – война. Оккупация украинских территорий еще до полномасштабного вторжения РФ была "камнем преткновения", поскольку использование Украиной 5-й статьи Устава НАТО для возвращения Крыма и Донбасса могло бы повлечь глобальный военный конфликт.

Пока же, как объяснял Кулеба, Украина хочет от НАТО политического решения, которое либо определит график вступления Украины непосредственно на саммите, либо обяжет представить его до конца 2023 года. Киев понимает, что непосредственное вступление в НАТО будет зависеть прежде всего от ситуации с безопасностью, но хочет, чтобы процесс начался немедленно.

Кулеба призвал НАТО не искать оправдания затягиванию с приглашением Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Такая формулировка вызывает вопрос: что именно подразумевается под ситуацией с безопасностью? В разговоре с РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев пояснил, что речь идет о выходе на границы 1991 года и прекращении боевых действий.

"Поскольку ни одна из сторон официально войны не объявляла, подписание мирного соглашения не является обязательным для завершения конфликта. Достаточно будет договоренностей о прекращении огня или завершения боевых действий явочным порядком", – отметил он.

Важным моментом является то, что Украина уже не хочет получить так называемый ПДЧ – План действий по членству в НАТО. Этот план является своеобразным перечнем условий или мер, которые должна выполнить страна-кандидат, прежде чем подать заявку на полноправное членство в Альянсе. В первый раз ПДЧ был принят еще в апреле 1999 года. Эту практику в Украине считают пережитком прошлого.

На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО пообещало, что Украина присоединится к Альянсу, а этот процесс будет включать предоставление ПДЧ. Однако план так и не был предоставлен Киеву, хотя украинские власти с 2014 года активно выступали за его получение. Полномасштабное российское вторжение кардинально изменило украинскую позицию и теперь путь в НАТО через ПДЧ категорически неприемлем для Украины.

Через семь месяцев после вторжения РФ, 30 сентября 2022 года, украинские власти объявили о подаче заявки на членство в НАТО, фактически отказавшись от выполнения ПДЧ, как это было договорено в Бухаресте. Одной из причин такого шага стало решение о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО без предварительного получения ПДЧ, которое показало, что отход от формальных процедур Североатлантического союза возможен.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля украинский президент Владимир Зеленский озвучил еще более амбициозное ожидание Украины от саммита в Вильнюсе. Как заявлял Зеленский, Киев рассчитывает на официальное приглашение в НАТО.

"Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политического решения о приглашении Украины в Альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО поддерживают вступление нашего государства в НАТО. Время для соответствующих решений", – сказал тогда президент.

Зеленский хочет получить официальное приглашение в НАТО (фото: president.gov.ua)

Как рассказал РБК-Украина Чернев, Киев стремится получить четкое решение Альянса о том, что у Украины будет приглашение и она начнет процедуру вступления сразу после победы.

"Это необходимо для того, чтобы после завершения войны не возвращаться к политическим вопросам и сразу перейти в практическую, техническую плоскость", – пояснил он.

В Министерстве иностранных дел процесс присоединения Украины к НАТО видят в контексте поддержки союзниками заявки на членство, официально поданной в сентябре 2022 года, политического решения пригласить присоединиться к Альянсу, а также начала переговоров о присоединении, которые должны завершиться подписанием соответствующих протоколов и их последующей ратификацией.

"Все эти решения в руках у наших союзников. Привязки к датам нет. Однако как любят повторять наши партнеры: политика – это о правильном выборе времени. Мы убеждены, что время действовать настало. Надеемся, что на саммите лидеры государств продемонстрируют политическую волю и решительность и определят путь к вступлению Украины в НАТО", – сказал в комментарии РБК-Украина представитель МИД Олег Николенко.

Как пояснил Николенко, сейчас речь не идет о немедленном членстве в Альянсе, поскольку в Киеве осознают, что этого не будет, пока в Украине идет война. Однако война не препятствует принятию политических решений о поддержке нашей заявки и приглашения Украины присоединиться.

"Присоединение – это процесс, и мы поощряем союзников начать этот процесс в Вильнюсе. Еще раз повторяем, что война не является препятствием для того, чтобы начать процесс", – подчеркнул он.

Миссия невозможна?

Заявления представителей украинской власти по поводу ожиданий от саммита в Вильнюсе несколько отличаются между собой: министр говорит о графике, президент – об одобрении заявки на присоединение. По мнению директора аналитического Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, такая размытость позиций может быть связана со скептическими настроениями вступления Украины в НАТО в Вашингтоне. По ее словам, США пока вообще не считают уместным обсуждать этот вопрос.

Сомнения по поддержке украинских намерений со стороны США посеял недавно и материал немецкого DPA, в котором неназванные источники агентства рассказали, что Вашингтон и Берлин якобы пока не хотят конкретных обязательств по вступлению Украины в НАТО. Намекает на это и апрельское заявление министр обороны Германии Бориса Писториуса о том, что "дверь НАТО немного приоткрыта" для Украины, но сегодня не время говорить об этом, потому что еще идет война.

Німеччина та США поки не хочуть зобов'язань щодо вступу України в НАТО (фото: flickr.com/whitehouse)

Также не стоит забывать о Венгрии, которая годами блокировала заседания Комиссии Украина-НАТО, пытаясь протиснуть изменения в украинское законодательство касательно своего нацменьшинства. Недавно вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро намекнула, что Будапешт одобрит членство Украины только после того, как получит добро от Москвы.

"Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – говорила она в интервью российским пропагандистам. Не понятно, является ли это официальной позицией Будапешта, но венгерский премьер Виктор Орбан недавно возмущался заявлением генсека НАТО о консенсусе по поводу поддержки членства Украины.

По информации РБК-Украина, на сегодняшний день около десятка стран-членов НАТО довольно скептически относятся к идее присоединения Украины к Альянсу. Скептически настроен и Евросоюз. Как сказал в интервью испанскому телеканалу laSexta глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вопрос вступления Украины в НАТО не стоит сегодня на повестке дня, как и не стоял раньше.

Однако в МИДе уверяют, что все страны НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе, вопрос лишь в том, когда именно это произойдет. Сегодня власти работают со всеми государствами-членами НАТО по этому вопросу и, как утверждает представитель министерства, количество союзников, поддерживающих предложение предоставить Украине в Вильнюсе "политический путь" к членству, все увеличивается.

"Сегодня США и Германия делают основной фокус на помощи Украины в войне против России. Поэтому мы должны продолжать системную работу со столицами, чтобы на саммите в июле союзники определили путь для присоединения Украины к НАТО. Убеждены, что наши успехи на поле боя будут мотивировать наших партнеров ускорить принятие соответствующих решений", – добавил Николенко.

Можно предположить, что последние зарубежные визиты Зеленского, в частности, в Финляндию, связаны с тем, что Киев не только договаривается об усилении военной помощи из стран НАТО, но и пытается получить все больше поддержки членства в Альянсе. "Наша цель – иметь полноценное членство в НАТО. И это одна из причин, почему я здесь", – говорил президент на пресс-конференции в Хельсинки.

До десятка стран НАТО довольно скептически относятся к идее членства Украины (фото: Getty Images)

Идея министра Кулебы по поводу графика вступления или юридического обещания предоставить такой график до конца года, как считает Гетьманчук, более четкая и понятная, чем получение приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе.

"Я понимаю логику такого подхода, потому что украинские власти не могут и не хотят просить о том, что очень маловероятно получить, потому что это могут воспринять как дипломатическую пощечину Украине, как своеобразный козырь для Путина, для российской пропаганды", – пояснила она.

Украинским властям, по мнению Гетьманчук, также следует осторожно относиться к письменной фиксации условий присоединения Украины к НАТО, в частности, привязывать вступление к завершению войны или боевых действий. Такая фиксация может сыграть на руку российскому диктатору Владимиру Путину, который предпримет все возможное, чтобы военные действия продолжались в той или иной форме.

"Поэтому фиксировать письменно это на саммите, на мой взгляд, не самая лучшая идея, потому что мы можем себя загнать в определенную "дипломатическую ловушку", которая ударит по нам рикошетом позже", - отметила эксперт.

Сегодня, по мнению Гетьманчук, украинским властям нужно синхронизировать свою позицию касательно решения, которое Киев хочет получить на саммите НАТО. Все украинские чиновники, по ее словам, должны говорить одним голосом, а не озвучивать якобы похожие ожидания, которые не являются четкими, а возможно даже путают государств-членов Альянса.

Задача №2

Кроме решений о вступлении, Украина хочет получить от НАТО гарантии безопасности на время, пока будет продолжаться процесс присоединения. Такое желание неоднократно выражали разные украинские чиновники в своих публичных и не публичных заявлениях.

На то, что Украина должна получить гарантию безопасности от НАТО, рассчитывает глава украинской делегации в ПА НАТО Чернев. По его словам, западные партнеры понимают, что возвращение Украины в сферу российского влияния уже невозможно, поэтому в любом случае Альянс предоставит нашей стране те или иные гарантии безопасности, возможно, с привлечением других крупных стран-гарантов.

"Но лучшей гарантией безопасности в таком случае станет укрепление нашей обороноспособности и обеспечение нашего военного суверенитета, то есть производства всех ключевых видов вооружения и боеприпасов собственными силами. Слабость провоцирует, и если армия и ВПК Украины будут демонстрировать силу - риск любой агрессии существенно снизится", – подчеркнул Чернев.

Сейчас в Киеве рассматривается несколько вариантов получения гарантий безопасности, которые должны защищать Украину от агрессий до вступления в НАТО. Среди вариантов – широкий рамочный договор, подписантами которого могут быть не только страны-члены Альянса. Вдобавок – получение более конкретных гарантий от отдельных стран на двустороннем уровне.

Украина хочет получить гарантии безопасности от стран НАТО (фото: GettyImages)

Гетьманчук скептически относится к возможности получения гарантий безопасности от НАТО. По ее словам, получение такого обязательства от Альянса еще менее вероятно, чем приглашение в НАТО.

"Идея, конечно, замечательная, но мы не Финляндия. Мы находимся в горячей стадии войны, и если бы какие-то страны хотели бы нам дать такие гарантии, то не было бы такого сопротивления членству Украины в НАТО. Если речь идет о настоящих гарантиях безопасности, а не гарантиях поддержки. А гарантии поддержки мы имеем право требовать", – объяснила она.

Однако в самом Альянсе раздаются голоса в поддержку идеи гарантий. В конце апреля премьер-министры Польши, Чехии, Словакии выпустили общую статью, в которой призвали страны НАТО быть готовыми к предоставлению Украине гарантий безопасности, которые бы сняли с нее навсегда условный статус "серой зоны".

В общем, если подытожить все заявления, главное ожидание Украины от Вильнюсского саммита – решение о начале присоединения к НАТО. Как считает исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак, добиться какого-нибудь четкого решения вряд ли получится. Однако на встрече в Вильнюсе можно ожидать определенных шагов, которые могли бы быть одобрены на саммите в Вашингтоне в 2024 году, посвященном 75-й годовщине НАТО.

"Это та перспектива, с которой можно работать. Сейчас я вижу, что страны НАТО разделены. Пока наши партнеры и адвокаты выступают за то, чтобы действительно дать Украине механизм и предложить членство, другие страны, в том числе США, более осторожно относятся к такой перспективе", – объяснил он.

По мнению Максака, Вильнюсский саммит может стать повторением Мадридского. То есть, Украина получит комплексный пакет помощи от НАТО, а также новые заверения в том, что станет частью "евроатлантической семьи". Однако, как подытожил эксперт, все будет зависеть от того, как Украине удастся поработать с партнерами для более четкой перспективы.

В самом НАТО сейчас также идет активная дискуссия по поводу того, какое решение по Украине будет принято на саммите. Однако, по данным американского The Washington Post, существует консенсус, что этим решением точно не будет приглашение в Альянс. Взамен США и ряд европейских стран предлагают модернизировать Комиссию Украина-НАТО и расширить оборонную поддержку Украины.

В то же время страны Балтии и Восточной Европы настаивают на конкретных шагах со стороны Альянса. Среди предложений – определение временных рамок и конкретных условий для вступления Украины в НАТО, даже если это займет больше времени из-за войны.

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Саммит в Вильнюсе может стать определяющим не только для Украины, но и для самого НАТО. Отсутствие прорывного решения по Украине может пошатнуть единство Альянса и вызвать беспокойство среди стран Восточного фланга НАТО, которые также испытывают угрозу со стороны РФ. В то же время Украине не стоит оценивать Вильнюс-2023 как последнюю возможность и быть готовой поработать над тем, чтобы достичь желаемого на следующем саммите в Вашингтоне.