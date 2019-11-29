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Столтенберг заявив про збільшення видатків НАТО на оборону

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 16:24
Столтенберг заявив про збільшення видатків НАТО на оборону
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО оголосив про збільшення видатків на 400 млрд доларів

Оборонні витрати НАТО зростуть на 400 млрд доларів до 2024 році у порівнянні з показниками 2016 року. Про це повідомив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг сьогодні під час прес-конференції напередодні саміту НАТО в Лондоні, передає сайт альянсу.

За його словами, "це безпрецедентний прогрес, і це робить НАТО сильніше".

Столтенберга заявив, що в 2019 році видатки на оборону європейських держав і Канади зросли в реальному вираженні на 4,6%. В НАТО відзначили, що зростання оборонних витрат фіксується вже п'ятий рік поспіль.

Крім того, Столтенберг повідомив, що в цьому році дев'ять країн альянсу повинні вийти на показник оборонних витрат у розмірі 2% ВВП.

Додамо, напередодні Столтенберг підтвердив інформацію про скорочення витрат США на НАТО. Пізніше стало відомо, що Пентагон збільшить фінансування програм в Україні і Грузії.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що на сьогоднішній день в НАТО не бачать безпосередньої загрози з Російської Федерації для країн альянсу. За його словами, немає безпосередньої загрози Росії по відношенню до будь-якої країни НАТО.

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