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Столтенберг виступив за посилення підтримки України та Грузії

Новини » Політика     20.11.2019 - 22:01
Столтенберг виступив за посилення підтримки України та Грузії
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Україна є важливим партнером НАТО в Чорноморському регіоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Він зазначив, що НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні за останні кілька років.

"Ми погодили цього квітня пакет заходів, щоб проводити більше навчань та збільшити обмін інформацією", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО згадав також співпрацю із Україною та Грузією, і закликав членів НАТО надати ресурси для підтримки двох країн.

"Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки", - заявив Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив, що країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію.

РБК-Україна писало, що Столтенберг назвав анексію Криму гібридною тактикою Російської Федерації.

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