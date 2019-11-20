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Столтенберг выступил за усиление поддержки Украины и Грузии

Новости » Политика     20.11.2019 - 22:01
Столтенберг выступил за усиление поддержки Украины и Грузии
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Украина является важным партнером НАТО в Черноморском регионе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность Украины и Грузии, как партнеров Альянса в Черноморском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе за последние несколько лет.

"Мы согласовали в этот апрель пакет мер, чтобы проводить больше учений и увеличить обмен информацией", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО упомянул также сотрудничество с Украиной и Грузией, и призвал членов НАТО предоставить ресурсы для поддержки двух стран.

"Я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и кадры для того, чтобы мы могли предоставлять им больше практической поддержки", - заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что странам НАТО следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария.

РБК-Украина писало, что Столтенберг назвал аннексию Крыма гибридной тактикой Российской Федерации.

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Новости Украины Йенс СтолтенбергНАТО
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