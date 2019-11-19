ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг: кримський сценарій не має повторитися в країнах НАТО

Новини » Політика     19.11.2019 - 16:09
Столтенберг: кримський сценарій не має повторитися в країнах НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг закликав нарощувати витрати на оборону

Країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію. Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

За його словами, країни-учасниці НАТО вже п'ятий рік поспіль підвищують оборонні витрати.

"Це покликано направити абсолютно ясний сигнал про те, що сталося в Криму не може повторитися в країнах-членах НАТО", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг назвав анексію Криму гібридною тактикою Російської Федерації.

"І гібридні загрози і гібридна тактика - це те, що ми бачимо, виходячи з різних напрямків, від іноземних держав і недержавних суб'єктів. І гібридна тактика - це все, від використання прихованої військової операції, маленьких зелених чоловічків, яких ми бачили в Криму, до дезінформаційних кампаній, як ми бачили в багатьох країнах НАТО, або кібератак", - сказав генсек.

До цього він стверджував, що анексія Криму сталася через конкуренцію наддержав. Він також зазначив, що захоплення півострова є першим після Другої світової війни випадком захоплення територій іншої країни.

Росія відпрацьовує кибертатаки в Україні, - РНБО
Новини України НАТОКримЄнс Столтенберг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся