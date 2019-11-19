Столтенберг: кримський сценарій не має повторитися в країнах НАТО

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг закликав нарощувати витрати на оборону

Країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію. Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

За його словами, країни-учасниці НАТО вже п'ятий рік поспіль підвищують оборонні витрати.

"Це покликано направити абсолютно ясний сигнал про те, що сталося в Криму не може повторитися в країнах-членах НАТО", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг назвав анексію Криму гібридною тактикою Російської Федерації.

"І гібридні загрози і гібридна тактика - це те, що ми бачимо, виходячи з різних напрямків, від іноземних держав і недержавних суб'єктів. І гібридна тактика - це все, від використання прихованої військової операції, маленьких зелених чоловічків, яких ми бачили в Криму, до дезінформаційних кампаній, як ми бачили в багатьох країнах НАТО, або кібератак", - сказав генсек.

До цього він стверджував, що анексія Криму сталася через конкуренцію наддержав. Він також зазначив, що захоплення півострова є першим після Другої світової війни випадком захоплення територій іншої країни.