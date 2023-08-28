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ВСУ на прошлой неделе освободили еще 1 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр

Донецкая область, Понедельник 28 августа 2023 08:37
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ВСУ на прошлой неделе освободили еще 1 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На северном фланге Бахмута российские войска пытаются вернуть утраченные позиции, а на южном ВСУ освободили еще 1 кв. км территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Бахмутское направление очень горячее. Это направление востока, где у нас есть продвижение еженедельно. Они постепенны, но уверены. Собственно это то, что больше всего врага донимает. По Бахмутскому направлению это напоминает несколько подков вокруг самого города Бахмута. И господствующие высоты, которые заняты, они похожи на такое полуокружение", - рассказала Маляр.

По северному флангу, по ее словам, враг атакует. Там россияне хотят отвоевать то, что заняли украинские бойцы.

"Борьба основная продолжается именно за это. По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение. На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр. И вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены", - добавила замминистра.

Маляр отметила, что эпицентром боев была Клещиевка.

"Действительно, борьба продолжается именно в этом населенном пункте. Ну и в районах Орехово-Василовки. Там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", - рассказала она.

ВСУ на прошлой неделе освободили еще 1 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр

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Ситуация возле Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

Так, 27 августа российские войска продлили контратаки под Бахмутом, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Клещиевки.

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